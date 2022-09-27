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Lady-Блог Готовчик

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Свежие комментарии

  • Redbullxxl
    Рецепт, конечно, класнючий. Спасибо. Вспомнилось, что у меня бабушка такие блины постоянно готовила, когда у нее за с...Из 1 стакана кефи...
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    А ещё хоть что-то делать можете?Просто делаю фарш...
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    Гостей не пирожками встречаютГотовлю без дрожж...

Вкусная кабачковая икра на зиму. Готовлю большими партиями

Вкусная кабачковая икра на зиму. Готовлю большими партиями

Рецепт я отношу к одному из самых простых, но икра на самом деле получается именно такой, как она были придумана своими создателями и ее всегда можно было купить в магазине – густой, ароматной, с легким привкусом настоящего растительного масла.

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