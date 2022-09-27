Вкусная кабачковая икра на зиму. Готовлю большими партиями

Рецепт я отношу к одному из самых простых, но икра на самом деле получается именно такой, как она были придумана своими создателями и ее всегда можно было купить в магазине – густой, ароматной, с легким привкусом настоящего растительного масла.
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