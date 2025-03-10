Названы самые необычные вакансии в России

hh.ru: В России ищут декоратора ритуальных венков и зашивальщика мешков В России ищут нейрохудожника, специалиста по решению задач по алгебре за седьмой-одиннадцатый классы, полировщика бриллиантов и специалиста по рекламе в Музей Бомжей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии