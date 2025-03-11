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Чем будет заниматься Игорь Бабушкин на посту главы комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО

Чем будет заниматься Игорь Бабушкин на посту главы комиссии Госсовета по поддержке ветеранов СВО

Накануне президент России Владимир Путин подписал Указ о создании комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

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