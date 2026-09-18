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США могут вернуться к бизнесу с Россией, не дожидаясь завершения войны на Украине

США могут вернуться к бизнесу с Россией, не дожидаясь завершения войны на Украине

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что администрация США изучает возможность заключения новых торговых сделок с Россией ещё до завершения украинского конфликта.

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