В Вышневолоцком округе обсудили поддержку бизнеса

Министерство экономического развития Тверской области совместно с Фондом поддержки предпринимательства Тверской области в муниципальных образованиях региона организует серию выездных комплексных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.