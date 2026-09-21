Бордюр, который режет колеса: что ответили в Актау на жалобы автомобилистов

Жители Актау обратили внимание на новые бордюры, установленные в 1 микрорайоне. По словам одного из горожан, после наезда на край бордюрного камня боковая часть автомобильной шины была повреждена.
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