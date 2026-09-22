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Кроссовер Lada, дизельный «Патриот» и 598 л.с. из Китая: чем удивит авторынок этой осенью

Кроссовер Lada, дизельный «Патриот» и 598 л.с. из Китая: чем удивит авторынок этой осенью

Российский авторынок готовится к самой насыщенной осени за последние годы — новинки охватят практически все ценовые сегменты, от бюджетных кроссоверов до флагманских гибридов.

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