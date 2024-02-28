«Чёрный день для ССО»: ВСУшники начали писать о разгроме элиты спецназа ВСУ

Олег Самойлов

А на кой ляд им нужна Тендра? ЧТО там они могли сотворить? Ширина косы от 5 до 100 метров, сплошной песок, иногда травка появляется... ЧТО даст высадка на косе? Попрут в сторону Крыма? Ну, поперли, дальше что? ОДНОЙ ЗСУ хватит, чтобы двумя очередями ВСЕХ зарыть!