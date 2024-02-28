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«Чёрный день для ССО»: ВСУшники начали писать о разгроме элиты спецназа ВСУ

«Чёрный день для ССО»: ВСУшники начали писать о разгроме элиты спецназа ВСУ

Украинцы пишут о провальной попытке высадки украинских спецназовцев из 73-го морского центра ССО на Тендровской косе в Херсонской области.

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Комментарии
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ие
ирина ермакова
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9 час.
Олег Самойлов
А на кой ляд им нужна Тендра? ЧТО там они могли сотворить? Ширина косы от 5 до 100 метров, сплошной песок, иногда травка появляется... ЧТО даст высадка на косе? Попрут в сторону Крыма? Ну, поперли, дальше что? ОДНОЙ ЗСУ хватит, чтобы двумя очередями ВСЕХ зарыть!
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4 час.
Владимир Аверков
это НЕ РУССКИЕ....давно уже...лет 100...
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1 час.

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