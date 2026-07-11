География атак ВСУ расширяется: в Абхазии снова объявлена беспилотная опасность В Абхазии уже второй раз с начала текущей недели объявлена беспил.
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География атак ВСУ расширяется: в Абхазии снова объявлена беспилотная опасность В Абхазии уже второй раз с начала текущей недели объявлена беспил.
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