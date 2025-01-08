Семь ФАПов и три врачебных амбулатории построят в Приангарье в 2025 году

В 2025 году в Иркутской области построят семь модульных ФАПов и три врачебных амбулатории по региональной программе «Развитие здравоохранения» и регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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