ТОС-2 выжигает позиции ВСУ в районе Угледара

Боевая машина тяжелой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» (с) Кадр из видео Минобороны России Новейшая тяжелая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» российской армии выжигает позиции украинских войск в лесополосах в районе Угледара на южно-донецком направлении.
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