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Что такое детокс и зачем он нужен здоровому человеку?

Что такое детокс и зачем он нужен здоровому человеку?

В нашей постоянной рубрике телеведущая и автор спортивного приложения, адепт здорового питания и. Наталья Давыдова из личного архива Натальи Давыдовой Правила детокса, которые помогут провести «уборку» в организме: В нашей постоянной рубрике телеведущая и автор спортивного приложения, адепт здорового питания и активного образа жизни Наталья Давыдова (@tetyamotya) рассказывает, как можно «очистить» организм в домашних условиях и почему она не рекомендует детокс на соках и смузи.

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