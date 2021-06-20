Что такое детокс и зачем он нужен здоровому человеку?

В нашей постоянной рубрике телеведущая и автор спортивного приложения, адепт здорового питания и. Наталья Давыдова из личного архива Натальи Давыдовой Правила детокса, которые помогут провести «уборку» в организме: В нашей постоянной рубрике телеведущая и автор спортивного приложения, адепт здорового питания и активного образа жизни Наталья Давыдова (@tetyamotya) рассказывает, как можно «очистить» организм в домашних условиях и почему она не рекомендует детокс на соках и смузи.