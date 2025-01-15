Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Алекс Архипов
    Незаменимый специалист?Приезжую "Ларису"...
  • Юрий Белов
    ...и ВСЮ понаехавшую (за последние лет 20 !) чёрную мразь (уже купивших и собирающихся купить гражданство) - в эшелон...Приезжую "Ларису"...
  • ММ
    Ссылок, говоришь, нет??? У меня их десятки! Читай, если умеешь! Например: https://dzen.ru/a/YGmHRKZJ-HyRXixe?disable_...Скрытая причина, ...

Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских школьных спортивных командах.

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