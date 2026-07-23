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"Будет унизительно". Перед Зеленским стоит дилемма: от решения зависит все

"Будет унизительно". Перед Зеленским стоит дилемма: от решения зависит все

Активисты обещают бессрочные протесты по всей Украине, пока Федорову не вернут пост. К среде давление на Владимира Зеленского достигло нового уровня: украинцы на уличных протестах по всей стране требуют возвращения уволенного министра обороны.

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