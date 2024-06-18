Россия занимает очередной регион. Событие, на которое стоит обратить внимание

Гегемоном они перестанут быть в следующем году. А как континент еще поживут, но уже в обрезанном варианте.

Алексей Тан

Все эти вскрики и объяснения, о силе (мощи) США... это всего лишь, попытки... вдохнуть веру... в своих адептов... (союзников, вассалов... кому как угодно)... А это всё уже было!!... 1945-год.... только они к краху заранее приготовились... и создали свою версию "нацизма" и нацистов.... вот и сейчас, они будут, во всём обвинять... славян... украинЧев.