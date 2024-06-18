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Россия занимает очередной регион. Событие, на которое стоит обратить внимание

Россия занимает очередной регион. Событие, на которое стоит обратить внимание

Сейчас основное внимание сосредоточено на новых мирных инициативах Путина, но в мире происходят и другие события, на которые стоит внимательно посмотреть.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Гегемоном они перестанут быть в следующем году. А как континент еще поживут, но уже в обрезанном варианте.
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1 час.
Алексей Тан
Все эти вскрики и объяснения, о силе (мощи) США... это всего лишь, попытки... вдохнуть веру... в своих адептов... (союзников, вассалов... кому как угодно)... А это всё уже было!!... 1945-год.... только они к краху заранее приготовились... и создали свою версию &quot;нацизма&quot; и нацистов.... вот и сейчас, они будут, во всём обвинять... славян... украинЧев.
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1 час.
Natalija Osminina
Это точно. Они их будут проклинать, виня во всех грехах (в своих собственных)). Будет стращно и стыдно называться украинцем.
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1 час.

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