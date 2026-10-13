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Газета.ру

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Политолог Дудаков: гарантии НАТО Украине подразумевают возвращение территорий

Политолог Дудаков: гарантии НАТО Украине подразумевают возвращение территорий

Гарантии безопасности «по типу» 5 статьи НАТО о коллективной обороне, которые Запад хочет предоставить Украине, означают подготовку Киева к тому, чтобы ВСУ «отвоевали» территории.

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