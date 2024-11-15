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Дроны ВСУ атаковали машину сотрудников ВГА Харьковской области

Дроны ВСУ атаковали машину сотрудников ВГА Харьковской области

t.me/Говорит Ганчев Четыре FPV-дрона ВСУ атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА Харьковской области совместно с представителями Центра помощи "Единая Россия" доставляли гуманитарные грузы жителям освобожденной территории региона.

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