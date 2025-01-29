В США узнали о попытке кандидата на пост директора Нацразведки скрыть связи с сектой

WSJ: Габбард пыталась скрыть связи с сектой, подозреваемой в мошенничестве Кандидат на пост директора Нацразведки США Тулси Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой, подозреваемой в мошенничестве.
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