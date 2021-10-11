РИА Новости: цена на нефть начала расти на фоне высокой стоимости газа

МОСКВА, 11 октября/ Радио Sputnik. Цена на нефть растет почти на два процента после открытия торгов в понедельник, передает РИА Новости.
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