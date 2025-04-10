Американский журналист Такер Карлсон обвинил команду Джо Байдена, что она находилась под контролем Сатаны

Американский журналист Такер Карлсон, входящий в команду президента США Дональда Трампа, заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты Министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму.