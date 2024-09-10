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Военкор Котенок вступил в полемику с Алаудиновым по поводу драки в Анапе

Военкор Котенок вступил в полемику с Алаудиновым по поводу драки в Анапе

Военкор Юрий Котенок начал полемизировать с командиром подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» Апти Алаудиновым из-за его высказывания о стычке, в которой поучаствовали жители Чеченской Республики и отдыхавшие на анапских курортах россияне Ранее офицер встал на сторону чеченцев, предположив, что они начали драку из-за того, что их оскорбила отдыхавшая девушка.

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