Военкор Котенок вступил в полемику с Алаудиновым по поводу драки в Анапе

Военкор Юрий Котенок начал полемизировать с командиром подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» Апти Алаудиновым из-за его высказывания о стычке, в которой поучаствовали жители Чеченской Республики и отдыхавшие на анапских курортах россияне Ранее офицер встал на сторону чеченцев, предположив, что они начали драку из-за того, что их оскорбила отдыхавшая девушка.