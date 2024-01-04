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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шоу с участием Медведевой, Загитовой и Туктамышевой пройдут в Пекине 27-28 января и в Чэнду 3-4 февраля

Накануне Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева появились в анонсе ледового шоу в Китае.

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