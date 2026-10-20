Едет мужчина за рулем, слушает радио. Вдруг диктор прерывает эфир: — Внимание! По кольцевой дороге кто-то едет по встречной полосе! Будьте осторожны! Водитель возмущенно крутит пальцем у виска: — Один? Да тут их сотни! Старомарьевка.