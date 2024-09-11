Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военным и поздравил их с взятием под контроль трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) — Красногоровки, Водяного и Галицыновки.
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