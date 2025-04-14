США или Китай?: Европу ставят перед выбором, который определит ее судьбу

Британское издание The Financial Times утверждает: Европа должна выбрать между Америкой и Китаем. «Никто не сомневается в намерении президента Трампа разрушить международную экономическую систему, которую США поддерживали с момента окончания Второй мировой войны.
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