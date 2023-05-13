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ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая

ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая

В Луганске 12 мая произошли два взрыва, которые, по предположению представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), могут быть результатом удара ВСУ крылатыми ракетами.

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