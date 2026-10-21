В элитных жилых комплексах Москвы с начала 2024 года по первое полугодие 2026 года открылось 178 новых магазинов, ресторанов и предприятий сферы услуг, что более чем втрое превышает количество закрытий за аналогичный период (58).
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