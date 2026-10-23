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Генпрокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету проверить клип на трек «Милый ублюдок» Егора Крида на предмет «разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений».