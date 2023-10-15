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Ротенберг поздравил с Днем отца: «Мой папа всегда был примером для меня – я следил за тем, как он тренирует учеников, как ведет себя в жизни. Передаю эти знания собственным детям»

«Сегодня в России отмечают День отца. От всей души поздравляю всех пап с праздником! Мой отец Борис всегда был примером для меня – я с детства следил за тем, как он тренирует учеников на татами, как ведет себя в жизни, какие решения принимает.

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