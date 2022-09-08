Индонезия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

kremlin.ru / Администрация президента России Индонезия готова организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках саммита G20 в ноябре, заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.
kremlin.ru / Администрация президента России Индонезия готова организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках саммита G20 в ноябре, заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.
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