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Индонезия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Индонезия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

kremlin.ru / Администрация президента России Индонезия готова организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках саммита G20 в ноябре, заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.

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