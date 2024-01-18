Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • werewolf
    а почему "куколды"?«Иди сюда, сука р...
  • Семен Семеныч
    Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов говорит - "Сотрудник Смерш должен был быть настоящим универсалом, сое..."Россия возрождае...
  • Виктор Магилинский
    Бред сивой кобылы этот автор!Я недооценивал Юр...

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх