Шандалович высказал слова признания и благодарности Антолию Зильберу

Среди депутатов Законодательного собрания Карелии – три ученика великого доктора Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети напомнил о памятной дате: сегодня исполнилось бы 94 года Анатолию Петровичу Зильберу.
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