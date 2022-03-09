«Ман Сити» и «Реал» интересуются Тилемансом. «Лестер» готов продать хавбека за 40 млн евро

«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. Представители «Сити» находятся в постоянном контакте с агентом бельгийца.

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