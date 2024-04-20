Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бизнес по легализации: как диаспоры стали легальной мафией

Бизнес по легализации: как диаспоры стали легальной мафией

Мафия это "семья" . Это когда члены "семьи" идут в политику и полицию. Мы вот смотрим на мигрантов, на их огромное количество и становится непонятно, как они сюда все приехали, где они прописались и так далее.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А что колокольцев не знал об этом?
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2 час.
Александр Каблучко
А что Колокольцев, Вы о чем. Это Андропов с Щелоковым были величинами в иерархии. Сейчас другие определяют рычаги власти
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2 час.
Андрей Алферов
Бытовую понажовщину специально раскручивают, как &quot;дело мигрантов &quot;. Практически все СМИ и комментарии в них пишут одно и тоже, как под копирку. Не надо быть семи пядей во лбу ,чтобы понять кто получает выгоду от раскачивания национального вопроса ,это наш враг - США.
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33 мин.

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