Зампред РФ Александр Новак рассказал о дальнейших планах на Красноярск

КРАСНОЯРСК, 6 декабря, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак прибыл с рабочим визитом в Красноярск и рассказал о том, каким должен стать город в ближайшие годы.
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