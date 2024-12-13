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Рогов: группировка ВСУ практически взята в «котел» южнее Курахова

Рогов: группировка ВСУ практически взята в «котел» южнее Курахова

Вооруженные силы России практически взяли в «котел» группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

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