Глава Амурской области распорядился ускорить восстановление дорог

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что надо ускорить восстановление дорог в регионе. На эти цели из областного бюджета выделят еще 500 миллионов рублей, общий ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.