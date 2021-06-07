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Глава Амурской области распорядился ускорить восстановление дорог

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что надо ускорить восстановление дорог в регионе. На эти цели из областного бюджета выделят еще 500 миллионов рублей, общий ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

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