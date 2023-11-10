Израиль создал ресурс для жалоб жителей сектора Газа на ХАМАС

Израильские военные создали информационный канал для жителей сектора Газа, с помощью которого они смогут сообщать о гуманитарных нарушениях со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщили в газете The Jerusalem Post.
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