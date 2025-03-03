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Бизнес журнал. Урал

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Екатеринбург примет X Евразийскую Неделю Бизнеса 17 апреля

Екатеринбург примет X Евразийскую Неделю Бизнеса 17 апреля

17 апреля в Екатеринбурге пройдет X-юбилейная «Евразийская Неделя Бизнеса», на которой выступят известные предприниматели, собственники бизнеса и топ-менеджеры, которые на деле подтвердили эффективность своих бизнес-стратегий, добились значительных успехов как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также не раз справлялись с вызовами в условиях нестабильной экономики17 апреля в Екатеринбурге пройдет X-юбилейная «Евразийская Неделя Бизнеса», на которой выступят известные предприниматели, собственники бизнеса и топ-менеджеры, которые на деле подтвердили эффективность своих бизнес-стратегий, добились значительных успехов как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также не раз справлялись с вызовами в условиях нестабильной экономики.

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