Екатеринбург примет X Евразийскую Неделю Бизнеса 17 апреля

17 апреля в Екатеринбурге пройдет X-юбилейная «Евразийская Неделя Бизнеса», на которой выступят известные предприниматели, собственники бизнеса и топ-менеджеры, которые на деле подтвердили эффективность своих бизнес-стратегий, добились значительных успехов как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также не раз справлялись с вызовами в условиях нестабильной экономики17 апреля в Екатеринбурге пройдет X-юбилейная «Евразийская Неделя Бизнеса», на которой выступят известные предприниматели, собственники бизнеса и топ-менеджеры, которые на деле подтвердили эффективность своих бизнес-стратегий, добились значительных успехов как на региональном, так и на федеральном уровнях, а также не раз справлялись с вызовами в условиях нестабильной экономики.