Daily Storm

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    Сучность хохла, все до себе.Пусть отдают долг...
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    Ну хохлы в своём репертуаре, наглые и жадныеПусть отдают долг...
  • Кас
    ...и уйти в места не столь отдаленные и вообще пора подавать на них в розыск...и ждать нечего.Пусть отдают долг...

В ЦБ сообщили, что в России нет предпосылок для деноминации

В ЦБ сообщили, что в России нет предпосылок для деноминации

По словам зампреда председателя, эту тему даже не стоит обсуждатьЗаместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что в стране не существует никаких экономических причин для деноминации национальной валюты.

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