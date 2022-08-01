В ЦБ сообщили, что в России нет предпосылок для деноминации

По словам зампреда председателя, эту тему даже не стоит обсуждатьЗаместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что в стране не существует никаких экономических причин для деноминации национальной валюты.
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