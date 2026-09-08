Две новые электрички запустят в Крыму с 9 сентября

С завтрашнего дня в Крыму запускают две новые электрички.С завтрашнего дня в Крыму назначаются два дополнительных пригородных поезда по маршруту Симферополь — Элеваторная.
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