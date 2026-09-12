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Журнал «Профиль»

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Салат из кабачков "Анкл Бенс": яркая закуска вместо привычной овощной икры

Салат из кабачков "Анкл Бенс": яркая закуска вместо привычной овощной икры

Когда кабачков на даче становится больше, чем семья успевает съесть, хочется найти рецепт, который позволит сохранить овощи не только надолго, но и вкусно.

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