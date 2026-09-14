Жена генпрокурора Украины покинула страну вслед за супругом

Жена генпрокурора Украины Руслана Кравченко покинула страну вслед за супругом, сообщил журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач.
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