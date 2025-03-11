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Финансист Валишвили: NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт

Финансист Валишвили: NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Используемая для оплаты смартфоном NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

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