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В российских детсадах стартовали проекты о традиционных духовно-нравственных ценностях

В российских детсадах стартовали проекты о традиционных духовно-нравственных ценностях

К ним уже присоединились более 18 тысяч дошкольных учреждений по всей стране В российских детских садах начали внедрять новый воспитательный проект "Орлята-дошколята".

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