The Moscow Post

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Когда нужна помощь докторам

Когда нужна помощь докторам

"Барановская метода, или Новые способы "лечения" докторов столичными полицейскими" так называлось журналистское расследование, которое рассказывало об избитом враче-ортопеде Сауле Шайназаровой в детской поликлинике Троицкой городской больницы.

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