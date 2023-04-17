Когда нужна помощь докторам

"Барановская метода, или Новые способы "лечения" докторов столичными полицейскими" так называлось журналистское расследование, которое рассказывало об избитом враче-ортопеде Сауле Шайназаровой в детской поликлинике Троицкой городской больницы.
"Барановская метода, или Новые способы "лечения" докторов столичными полицейскими" так называлось журналистское расследование, которое рассказывало об избитом враче-ортопеде Сауле Шайназаровой в детской поликлинике Троицкой городской больницы.
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