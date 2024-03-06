Все участники Олимпийских игр проходят предварительный контроль безопасности

На протяжении нескольких месяцев следователи с особой тщательностью изучают сотни тысяч заявок на аккредитацию, полученных Организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр (OCOG) или префектурами, участвующими в крупнейших мировых соревнованиях.