9 марта летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. О том, как юноша из обычной сельской семьи стал легендой, — в сюжете корреспондента «Известий» Виктора Синеока.
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