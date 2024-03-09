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Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет

Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет

9 марта летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. О том, как юноша из обычной сельской семьи стал легендой, — в сюжете корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

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