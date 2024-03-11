Анна Нетребко отреклась не только от Родины, но и от русского языка

Валерий Протасов

В мире так много ложного и зыбкого: раздутые репутации, блеск фальшивых звёзд.Многое, кроме истин математики и физики. Да и тут рынок ценностей колеблется. Даже ценность драгоценных камней меняется, как курс денежных валют. Меняются и оценки кумиров. То, что вчера повергало залы в восхищение, сегодня объявляется ничтожным и пустым. Одним словом опускаются писатели и герои, порочатся святые и возносятся на Олимп "мыльные пузыри", плоские лица "ни кожи, ни рожи", ни голоса, ни таланта. Мутное море кипит вокруг, и мы плывём, не видя ни берега, ни маяка, пока не наступит наш последний час, обманутые о осмеянные.