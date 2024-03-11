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Анна Нетребко отреклась не только от Родины, но и от русского языка

Анна Нетребко отреклась не только от Родины, но и от русского языка

Анна Нетребко. Фото mk.ruСтало известно, что купившая в Дубае недвижимость Анна Нетребко не только в Россию не ездит, но теперь и от русского языка отказалась.

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Комментарии
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Валерий Протасов
В мире так много ложного и зыбкого: раздутые репутации, блеск фальшивых звёзд.Многое, кроме истин математики и физики. Да и тут рынок ценностей колеблется. Даже ценность драгоценных камней  меняется, как курс денежных валют. Меняются и оценки  кумиров. То, что вчера  повергало залы в восхищение, сегодня объявляется ничтожным и пустым. Одним словом опускаются писатели и герои, порочатся святые и возносятся на Олимп &quot;мыльные пузыри&quot;, плоские лица &quot;ни кожи, ни рожи&quot;, ни голоса, ни таланта. Мутное море кипит вокруг, и мы плывём, не видя  ни берега, ни маяка, пока не наступит наш последний час, обманутые о осмеянные.
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