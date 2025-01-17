В США высказали критику из-за ограничения России на экспорт обогащённого урана

Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, выступая 16 января в Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией), раскритиковал ограничения России на экспорт обогащённого урана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии